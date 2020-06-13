تبلغ من العمر 90 عاما .. قها للعزل الصحى تودع أكبر متعافية من كورونا

ودعت الأطقم الطبية بمستشفى قها للحجر الصحى بمحافظة القليويية الحاجة حبيبة 90 عاما أكبر مسنة متعافية من فيروس كورونا وذلك بعد أن وردت تقارير المسحتين سلبية إصابتها بفيروس كورونا المستجد ، واحتفلت الممرضات بخروج الحاجة حبيبة بعلامات النصر والزغاريد.









من جانبها وجهت الحاجة حبيبة الشكر للأطباء والتمريض داخل مستشفى قها على رعياتها طوال فترة علاجها فى المستشفى قائلة " الحمد لله خرجت على خير وربنا كتب ليا عمر جديد ".





من جانبها قالت الدكتورة أسماء عربي رئيس الفريق الطبي السادس بالمستشفى أن الفريق الطبى أسرة واحدة، ويعاملون المرضى من هذا المنطق وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى، ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.





وأشارت الى أن الطاقم الطبي والعاملين بمستشفى الحجر الصحى بقها يواصلون الليل والنهار في تقديم الخدمات الطبية للمرضى، المصابين بفيروس كورونا المستجد بكل رضا وسعادة من أجل مواجهة الفيروس وتعافى جميع المصابين.





وكانت مستشفى قها قد اعلنت مؤخرا عن خروج وتعافي الدكتورة ميادة أخصائي مكافحة العدوى بمديرية الصحة بالقليوبية من المستشفى بعد تعافيها من الفيروس وسلبية المسحة لها التي أجريت لها مرتين متتاليتين و3 ممرضات آخريات والحاجة حبيبة ليرتفع عدد المتعافين من المستشفى إلى 265 حالة.