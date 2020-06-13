AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تونس.. فتح تحقيق في تواصل نواب من تنظيم الإخوان مع إرهابيين في السجون

السبت 13/يونيو/2020 - 11:19 م
وزارة العدل التونسية
وزارة العدل التونسية تحقق في تواصل نواب "النهضة" مع إرهابيين
Advertisements
قسم الخارجي
قررت وزارة العدل التونسية فتح تحقيق حول تواصل نواب من حركة النهضة الإخوانية، مع إرهابيين في سجون تونس.

وقالت وزارة العدل التونسية في بيان إنها بدأت التحقيق في ضوء اتهامات النائبة التونسية عن الحزب الدستوري الحر عبير موسى، حول تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين في سجني المرناقية وبرج العامري.

اقرأ أيضا: 

وقالت عبير موسى إنها تملك أسماء حول عملاء بالسجون يتولون تأمين تواصل نواب حزب النهضة مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين في السجون المذكورة.

وأكدت البرلمانية التونسية وجود تواصل بين نواب من حركة النهضة تابعين لتنظيم الإخوان مع إرهابيين في السجون عن طريق مسؤولين، موضحة أنها تلقت رسالة من  أعوان بالإدارة العامة للسجون يستنجدون بها وطالبوها بكشف الملف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب ليبيا.. انطلاق جلسة جديدة في البرلمان التونسي لمساءلة الغنوشي

يشكل خطرا على الدول العربية كلها.. تلاسن بين أعضاء البرلمان في جلسة محاسبة الغنوشي.. فيديو

شاهد.. تونسيون يهتفون يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح

حزب تونسي: حركة النهضة الإخوانية تتبع منظمة إرهابية تهدد البلاد

ترشيحاتنا

استضافت دكتورة خريجة تجارة .. «الأعلى للإعلام» يوصي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد دعاء فاروق

صرف العلاوات الخمسة أول يوليو..وزيرة التضامن: فتح الحضانات المتخصصة لمرضى التوحد والمعاقين فقط

التموين: حذف 1.8 مليون مواطن من البطاقات ولا صحة لوجود 10 ملايين مستفيد وهميين

بعد وفاة مريض سوداني.. إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه وإحالته للتحقيق العاجل

هل من مزيد.. شاهد رسالة شريهان لـ آمال ماهر بعد حفلتها أمام الأهرامات

الصحة: البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء المحافظات أقل معدل إصابة بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 5 صور لـ آمال ماهر بإطلالات مختلفة

الأصح مرتان فقط.. دراسة: الاستحمام يوميا يصيب الإنسان بالربو والسكر وأمراض المناعة

ألوان فساتين صيف 2020.. تعرفي عليها