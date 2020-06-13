تونس.. فتح تحقيق في تواصل نواب من تنظيم الإخوان مع إرهابيين في السجون

قررت وزارة العدل التونسية فتح تحقيق حول تواصل نواب من حركة النهضة الإخوانية، مع إرهابيين في سجون تونس.





وقالت وزارة العدل التونسية في بيان إنها بدأت التحقيق في ضوء اتهامات النائبة التونسية عن الحزب الدستوري الحر عبير موسى، حول تواصل بعض النواب مع إرهابيين مودعين في سجني المرناقية وبرج العامري.





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وقالت عبير موسى إنها تملك أسماء حول عملاء بالسجون يتولون تأمين تواصل نواب حزب النهضة مع مساجين متورطين في قضايا ذات صبغة إرهابية مودعين في السجون المذكورة.



