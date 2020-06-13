لمدة 10 أيام .. جامعة سوهاج تفتح باب التظلمات على نتائج الترم الأول الكترونيا

اعلن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج فتح باب التظلمات عن نتائج الفصل الدراسي الأول 2019/2020، الكترونيا للطلاب وذلك لمدة 10 حتى 23 يونيو 2020

وقال عزيز انه يمكن للطالب الراغب في تقديم تظلم، الدخول على رابط بوابة التظلمات الإلكترونية و تسجيل تظلمه وذلك بكتابة رقمه القومي بشكل صحيح ثم اسم المادة التي يتظلم منها، حيث تتيح البوابة الإلكترونية للتظلمات إمكانية تسجيل تظلم وعرض مواعيد فحص التظلمات للطلاب.

وقال الدكتور صفا محمود القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ان قرار فتح باب التظلمات إلكترونيا للطلاب جاء تخفيفا على ابنائنا الطلاب فى ظل الظروف الراهنة، حتى لا يحرم أى طالب من إمكانية التقدم بتظلم بهدف إعادة رصد درجاته والتأكد من حصوله على درجته المستحقة بكل مادة قام بالتظلم فيها.





يذكر انه يمكن للطالب التقدم بتظلمه من خلال الرابط التالي http://mis.sohag-univ.edu.eg/tazlomat



ويتم تلقي استفسارات الطلاب من خلال الرقم 01099785457 او من خلال رسائل صفحة الفيس بوك facebook.com/sohag.mis/