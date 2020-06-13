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ديني

وضعية اليدين الصحيحة عند الصلاة.. فيديو

السبت 13/يونيو/2020 - 11:30 م
وضعية اليدين الصحيحة
وضعية اليدين الصحيحة عند الصلاة
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محمود ضاحي
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن رفع اليدين في الصلاة  يكون عند تكبيرة الإحرام والدخول في الصلاة وعند الركوع  وعند الاعتدال من الركوع بالإضافة إلى القيام من التشهد الأول القيام للركعة الثالثة برفع اليدين .


وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر القناة الرسمية لدار الإفتاء: أن وضعية اليدين تكون بوضع كف اليد اليمنى على اليد اليسرى بحيث يكون السبابة والوسطى في اليد اليمنى على العظمة الموجودة في اليد اليسرى.


وأكمل: هذه هي هيئة من هيئات الصلاة سواء فعلتها ، أو لم تفعلها لن تنقص من أجرك شيء.


قال الدكتور عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن من بين شروط صحة الصلاة نطق تكبيرة الإحرام، لافتا إلى أنه في حالة ما إذا أراد شخص إدراك الإمام في الركوع فيجب ألا ينسى تكبيرة الإحرام لأنها ركن أساسي وبدونها تبطل الصلاة.


وأضاف عثمان، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور، أنه في حالة ما إذا كان الإمام راكعا فركع المأموم مباشرة بعد تكبيرة الإحرام ودون أن يكبر تكبيرة الركوع فلا شيء عليه.


وأشار إلى أنه لا تدرك الركعة إلا إذا ركع المأموم مع الإمام واطمأن في الركوع وإذا نسي أن يسبح الله أيضا فلا شيء عليه، المهم أن يركع ويطمئن قبل أن يرفع الإمام من ركوعه.


وتابع أمين الفتوى: "أما إذا لحق المصلي الإمام وهو يرفع من الركوع فعليه ركعة".




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