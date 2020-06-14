الشرطة تحاصر البؤر الإجرامية.. ضبط 111 متهمًا في مداهمة لـ السحر والجمال وبحيرة المنزلة.. ضبط 34 قضية تلويث لنهر النيل والمجاري المائية

حملات مكبرة بجميع المحافظات لإزالة التعديات على أملاك الدولة

بالصرف المباشر وإلقاء المخلفات.. شرطة البيئة والمسطحات تشن حملاتها





واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى لمواجهة كافة العناصر الاجرامية والتصدى للمخالفات.





أسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (111) متهما وبحوزتهم (11) قطعة سلاح نارى و(15) طلقة مختلفة الأعيرة وضبط (12) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (3993) حكما قضائيا متنوعا وضبط (645) قضية متنوعة أخرى.





وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء "غير المرخصة" تم ضبط (1277) قطعة سلاح نارى أبرزها (1 رشاش- 1 جرينوف- 118 بندقية آلية– 219 بندقية مششخنة وغير مششخنة– 76 مسدس– 862 فرد محلى الصنع– 3018 طلقة مختلفة الأعيرة– 1441 قطعة سلاح أبيض).





و فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ (1751) قرار إزالة (حالة تعد على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل) بنطاق عدد (23) مديرية أمن.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (506863) حكم قضائى،عبارة عن (2218) حكم جناية و (173718) حكم حبس و (257247) غرامة و (73680) مخالفة.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (24) تشكيل عصابى، ضموا (65) متهمًا، إرتكبوا (161) حادث سرقة متنوع و ضبط (262) قضية أحداث و إعادة (16) سيارة مُبلغ بسرقتها و كشف غموض (24) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (38) متهمًا.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (80) قضية بإجمالى (92) متهما بمضبوطات تجاوزت (13طنا).





كما شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.





أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مجال عوادم السيارات عن ضبط (12) سيارة بنطاق محافظة "القاهرة" لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة).





وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (72) قضية متنوعة بنطاق المنطقة المركزية وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية منافع الرى والصرف وحماية الأراضى الزراعية تم ضبط (34) قضية تلويث بنهر النيل والمجارى المائية.. عبارة عن "الصرف المباشر وإلقاء المخلفات" وضبط (7) قضايا "تعد على منافع الرى والصرف".





وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (6) قضايا متنوعة بنطاق المنطقة المركزية.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





فيما واصلت أجهزة وزارة الداخلية، بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل.





وذلك للتصدى لمحاولات البعض استغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.





وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة فى مديريات أمن أسوان وأسيوط والسويس، عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة العديد من العقارات المخالفة.

كما تمكنت الحملات، أيضا في مديريات أمن البحيرة والجيزة وبني سويف والإسكندرية وبورسعيد، من تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والعقارات المخالفة لقانون البناء.

كما جابت الحملات الأمنية مديريات أمن المنوفية والفيوم وقنا لمواجهة موجة التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة المخالفات والتعديات على أملاك الدولة ومخالفات البناء.