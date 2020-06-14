منذ 2017 .. سنية تناشد المسئولين سرعة صرف معاش تكافل وكرامة

ناشدت السيدة سنية محمد فتحي محمد أبو السيد أحمد، والمقيمة فى قرية صفط تراب مركز المحلة الكبري محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسؤولين سرعة صرف معاش تكافل وكرامة.





وتقول فى رسالتها: تقدمت للحصول علي معاش منذ 2017 وتم إفادتها أنها مستحقة للمعاش ولكن حتى الآن لم تستخرج الفيزا وأشارت القارئة إلى أنها قامت بتصحيح الاسم الذى أبلغها أنه خطأ علما بأنها لا يوجد لها مصدر دخل آخر.





رقم قومى: 27011050201329

ويمكن التواصل مع القارئة من خلال الرقم التالى: 01283390448





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



