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توك شو

أخبار التوك شو .. أحمد موسى: وزير الأوقاف يعلن إجراءات إعادة فتح المساجد أول يوليو.. الري: إثيوبيا طرحت تغيير قواعد الملء.. الصحة العالمية: لقاح أوكسفورد دخل المرحلة الثالثة من التجارب

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:02 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس السبت، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:


قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، إنه يتم متابعة تجارب لقاح جامعة اوكسفورد في بريطانيا في انتظار الوصول إلى نتائج نهائية، مضيفا:" نتابع كل محاولات دول الدول للتوصل إلى لقاح لـ فيروس كورونا"؟


قال الدكتور أمجد حداد مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن سلالة فيروس كورونا المتواجدة في مصر تعتبر الأقل خطورة عن المتواجدة في أوروبا وعلى مستوى العالم.


قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الاوقاف، سوف يعلن إجراءات الدولة لإعادة فتح المساجد في أول يوليو 2020.


كشف  الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، حقيقة ما تردد عن وجود 10 ملايين مستفيد وهمي ببطاقة التموين.


قال الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، إنه لابد من توجيه الشكر للجيش الأبيض من الأطباء والطواقم الطبية، الذى يبذل قصارى جهده فى علاج مرضى كورونا وتقديم الخدمات لهم، مشيرا إلى أن الإجراءات تسير بشكل منضبط للتغلب على الفيروس حتى في حالة عدم وجود لقاح أو علاج للفيروس.


قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، تعليقا على مفاوضات سد النهضة، إن إثيوبيا طرحت تغيير قواعد الملء والتشغيل وفق احتياجاتهم دون العودة لدولتي المصب .


أعلنت أنوسة كوتة مدربة الأسود عن تبرعها بمقابر لضحايا فيروس كورونا المستجد، متابعة: "كنت بسمع قصص وحكايات مؤذية لذلك تبرعت".


قال اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، إنه تم إلغاء ترخيص الفندق الذى تم تداول فيديو له يظهر تجمع كبير به، على أنغام الموسيقى.


قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه منذ بداية الجائحة والدولة تتدخل لحماية دور المسنين والأيتام من فيروس كورونا، وتابعت:"منذ 3 شهور ونصف كلنا واقفين على طراطيف صوابعنا علشان مفيش حالة تتصاب".

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