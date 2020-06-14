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حوادث

اليوم.. نظر دعوى بطلان أدلة تحقيق جريمة الزنا بقانون العقوبات

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:30 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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محمد زهير
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم، الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات بشأن الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا.




وتنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها".


أما المادة 274 من ذات القانون، فتنص على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".


وتنص المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة".


وتنص المادة 276 من ذات القانون على أن "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

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