وكيل تربية عين شمس: إجراءات تقييم معمل التدريس المصغر تبدأ 14 يونيو

قالت الدكتورة صفاء شحاتة وكيل لشئون التعليم والطلاب بكلية التربية جامعة عين شمس إن إجراءات تقييم معمل التدريس المصغر ستبدأ يوم 14 يونيو 2020 لجميع طلاب الفرقة الثانية أدبى وعلمى وأساسى.





أقرأ ايضا :





وأضافت أنه سوف يتم الانتهاء منها يوم 25 يونيو، مؤكدة ضرورة متابعة البريد الالكترونى لمعرفة التعليمات والإجراءات .





جدير بالذكر إنه يتم تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل دون معوقات أو مشاكل، والتي من المقرر انتهاء تسليها 18 يونيو .

أقرأ ايضا : ماتبعتهاش من إيميل صاحبك.. تجارة حلوان توجه تحذيرًا لطلاب النقل قبل تسليم الأبحاث

وأكد عميد الكلية خلال تصريحاته لصدي البلد سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي أن يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الأبحاث وبعضها وإذا تم التشابه بين الأبحاث سيعرض الطالب نفسه إلي الرسوب.



