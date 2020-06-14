AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وكيل تربية عين شمس: إجراءات تقييم معمل التدريس المصغر تبدأ 14 يونيو

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:12 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
حسام الفقي
قالت الدكتورة صفاء شحاتة وكيل لشئون التعليم والطلاب بكلية التربية جامعة عين شمس إن إجراءات تقييم معمل التدريس المصغر ستبدأ يوم 14 يونيو 2020 لجميع طلاب الفرقة الثانية أدبى وعلمى وأساسى.

أقرأ ايضا :

وأضافت أنه سوف يتم الانتهاء منها يوم 25 يونيو، مؤكدة ضرورة متابعة البريد الالكترونى لمعرفة التعليمات والإجراءات .

جدير بالذكر إنه يتم تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل دون معوقات أو مشاكل، والتي من المقرر انتهاء تسليها 18 يونيو .

أقرأ ايضا :

وأكد عميد الكلية خلال تصريحاته لصدي البلد  سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر علي أن يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الأبحاث وبعضها وإذا تم التشابه بين الأبحاث سيعرض الطالب نفسه إلي الرسوب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عميد تربية عين شمس يضع معايير تقييم الأبحاث لطلاب فرق النقل

عميد تربية عين شمس يوضح الحلول في حالة رسوب طالب بفرق النقل

عميد تربية عين شمس: لم نتلق أي شكوى من طلاب الفرق بشأن تسليم الأبحاث

عميد علوم عين شمس: خطة لتفادي مشاكل الإنترنت أثناء تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل ..عميد تربية: لم نتلق أي شكوى بشأن تسليم الأبحاث

طلاب فرق النقل بالجامعات: لم تواجهنا صعوبات في رفع الموضوعات البحثية إلكترونيا.. وعميد هندسة عين شمس يوضح موعد انتهاء تسليم الأبحاث

عبر برنامج زووم .. تربية عين شمس تستعرض جهود الوقاية من فيروس كورونا وتسليم المشروعات البحثية

ترشيحاتنا

اقتناها الأمراء والملوك.. سيارة فريد الأطرش نادرة مثله

أسامة هيكل: عودة الطيران مشروطة بقواعد صارمة وشروط مشددة

هل الصدقة تقلل من ذنوب المتوفى؟ الإفتاء تجيب

شركة أدوية ضخمة تزود أوروبا بلقاح فيروس كورونا .. تفاصيل

تركي آل الشيخ عن أزمته مع الأهلي: فيه قضاء مصري عادل ولن أدخل في مهاترات

السعودية تتخلص من سليمان القانوني بإزالة اسمه من أحد شوارع الرياض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل

طريقة تحضير سلطة الجمبرى بالنودلز .. فيديو

شاهد .. إصابات واعتقالات في مظاهرات ضد إسقاط التماثيل العنصرية في لندن.. صور