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تعليم

غدا.. آخر موعد لتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:23 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
أعلن الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن غدا الاثنين، آخر موعد لتلقي أبحاث طلاب فرق النقل من المستوى الأول والثاني والثالت .


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وأوضح عميد كلية الزراعة أنه سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر على أن يكون التقييم طبقا لعدة معايير.

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وتتمثل معايير التقييم في:
1_مراعاة القواعد الشكلية للبحث 
 2_التسلسل المنطقي للموضوع (مقدمة موضوع وخاتمة ) 
3_تناول جميع العناصر بالشرح 
4_تحليل الطالب لموضوع البحث 
 5_الاستشهاد بالامثلة الواقعية 
 6_الاقتباسات تكون موثوقة بشكل صحيح
7_تعير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية 
8_عرض النتائج 
9_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة 
10_عدد المراجع المحددة

وأكد الدكتور احمد جلال  أنه حال حدوث تكرار وتشابه في الأبحاث المقدمة من الطلاب فإنه سوف يتم اعتبار الطلاب راسبون في المقرر.
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