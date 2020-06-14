غدا.. آخر موعد لتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

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وأوضح عميد كلية الزراعة أنه سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر على أن يكون التقييم طبقا لعدة معايير.





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وتتمثل معايير التقييم في:

1_مراعاة القواعد الشكلية للبحث

2_التسلسل المنطقي للموضوع (مقدمة موضوع وخاتمة )

3_تناول جميع العناصر بالشرح

4_تحليل الطالب لموضوع البحث

5_الاستشهاد بالامثلة الواقعية

6_الاقتباسات تكون موثوقة بشكل صحيح

7_تعير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية

8_عرض النتائج

9_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة

10_عدد المراجع المحددة





وأكد الدكتور احمد جلال أنه حال حدوث تكرار وتشابه في الأبحاث المقدمة من الطلاب فإنه سوف يتم اعتبار الطلاب راسبون في المقرر.