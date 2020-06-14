غدا.. آخر موعد لتسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بزراعة عين شمس

أعلن الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس أن غدا الاثنين، آخر موعد لتلقي أبحاث طلاب فرق النقل من المستوى الأول والثاني والثالت .
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وأوضح عميد كلية الزراعة أنه سوف يتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر على أن يكون التقييم طبقا لعدة معايير.
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وتتمثل معايير التقييم في:
1_مراعاة القواعد الشكلية للبحث
2_التسلسل المنطقي للموضوع (مقدمة موضوع وخاتمة )
3_تناول جميع العناصر بالشرح
4_تحليل الطالب لموضوع البحث
5_الاستشهاد بالامثلة الواقعية
6_الاقتباسات تكون موثوقة بشكل صحيح
7_تعير الطالب عن وجهة نظرة الشخصية
8_عرض النتائج
9_تقديم مقترحات للتطوير وحل المشكلة
10_عدد المراجع المحددة
وأكد الدكتور احمد جلال أنه حال حدوث تكرار وتشابه في الأبحاث المقدمة من الطلاب فإنه سوف يتم اعتبار الطلاب راسبون في المقرر.