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فيديو جراف

فيديو جراف.. سيدة إندونيسية تتبنى مراهقا وتتزوجه

الإثنين 15/يونيو/2020 - 07:33 م
مسنة تتزوج من شاب
مسنة تتزوج من شاب يصغرها بـ 41 عاما
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عمر سلامة
تزوجت سيدة  إندونيسية بالغة من العمر 65 عاما من شاب 24 عاما، بعد أن قررت تبنيه منذ قرابة عام، ولكن خلال تلك الفترة تحولت المشاعر من السيدة المسنة للشاب إلى مشاعر عاطفية.

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الإندونيسية "ماباه جامبرينج" البالغة من العمر 65 عاما، قررت تبني الشاب اردي واراس البالغ من العمر 24، الذي يعيش في سومطرة بإندونيسيا على أن يكون لها معينا بعد فراق أولادها لها وانشغال كل منهم بحياته الخاصة.

و اقرأ أيضا : 

ولمزيد من المعلومات اليكم فيديوجراف يكشف قصة السيدة الإندونيسية .... 

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