AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أستاذ باطنة بقصر العيني: 90% من حالات كورونا خفيفة جدا.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:02 ص
بلازما المتعافين
بلازما المتعافين
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الدكتورة نهاد توفيق أستاذ أمراض الباطنة والدم بقصر العيني، إن هناك العديد من التجارب السريرية يتم عملها للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا، ولكنهم إلى الآن لم يتوصلوا إلى علاج.


وأضافت نهاد توفيق خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج باب الخلق المذاع علي قناه النهار، أن هناك ادوية اثبتت فاعليتها في المساعدة علي العلاج من فيروس كورونا وهناك ادوية تم الامتناع عن استخدامها لأنها لم تتوصل إلى نتائج مع العديد من الحالات بعد ان تم استخدامها .


وأوضحت نهاد توفيق ، أن فيروس كورونا يصيب أعداد كثيرة من الناس ولكن أكثر من 90% من الحالات هي حالات خفيفة جدا او متوسطة .


وتابعت أن هناك حالات تكون حرجة للغاية بسبب انه حدث له فشل في التنفس أو يتسبب في عمل جلطات عنيفة وهذا يكون سبب الوفاة .


واستطردت أن استخدام بلازما المتعافين اعتمد علي ان الفيروس عند اصابته لجسم الانسان ينتج الجسم أجساما مضادة لمهاجمة الفيروس وهذه الأجسام يمكننا أخذها ووضعها في جسم المصاب، وبالتالي يدفع الجسم الفيروس ويستطيع أن يقضي عليه .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فعال للحالات الحرجة.. دبي تنجح في طريقة علاج لفيروس كورونا

نتائج مذهلة لاستخدام بلازما المتعافين فى علاج المصابين فيروس كورونا .. تفاصيل

بلازما النقاهة بشرى علاجية لمرضى كورونا

3 طرق لمواجهة الفيروس.. وزارة الصحة تكشف تفاصيل علاج مصابي كورونا

الحلم يتحقق.. علماء يتوصلون لعقار جديد يمنع انتقال عدوى كورونا بين الأشخاص

بشرى للعالم.. 4 علماء يصفون علاجا مجربا للقضاء على فيروس كورونا

ترشيحاتنا

محمد قدري.. وفاة شقيق الفنانتين نورا وبوسي

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين لـ دنيا سمير غانم تبرز أنوثتها

الحمد لله.. شاهد أول ظهور لـ محمد الشرنوبي بعد عقد قرانه

التموين: حذف 1.8 مليون مواطن من البطاقات ولا صحة لوجود 10 ملايين مستفيد وهميين

الأصح مرتان فقط.. دراسة: الاستحمام يوميا يصيب الإنسان بالربو والسكر وأمراض المناعة

أسامة هيكل: عودة الطيران مشروطة بقواعد صارمة وشروط مشددة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل

طريقة تحضير سلطة الجمبرى بالنودلز .. فيديو

شاهد .. إصابات واعتقالات في مظاهرات ضد إسقاط التماثيل العنصرية في لندن.. صور