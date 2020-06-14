أستاذ باطنة بقصر العيني: 90% من حالات كورونا خفيفة جدا.. فيديو

قالت الدكتورة نهاد توفيق أستاذ أمراض الباطنة والدم بقصر العيني، إن هناك العديد من التجارب السريرية يتم عملها للتوصل إلى علاج لفيروس كورونا ، ولكنهم إلى الآن لم يتوصلوا إلى علاج.









وأضافت نهاد توفيق خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج باب الخلق المذاع علي قناه النهار، أن هناك ادوية اثبتت فاعليتها في المساعدة علي العلاج من فيروس كورونا وهناك ادوية تم الامتناع عن استخدامها لأنها لم تتوصل إلى نتائج مع العديد من الحالات بعد ان تم استخدامها .









وأوضحت نهاد توفيق ، أن فيروس كورونا يصيب أعداد كثيرة من الناس ولكن أكثر من 90% من الحالات هي حالات خفيفة جدا او متوسطة .









وتابعت أن هناك حالات تكون حرجة للغاية بسبب انه حدث له فشل في التنفس أو يتسبب في عمل جلطات عنيفة وهذا يكون سبب الوفاة .







