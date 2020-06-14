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بين الناس

صناديق لجمع القمامة.. مطلب سكان مدينة الشعراء بدمياط

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن محمد الشافعي، المقيم في مدينة الشعراء بمحافظة دمياط، من انتشار القمامة، وذلك في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد". 

يقول الشاكي في رسالته: "نعاني من انتشار أكوام القمامة، ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وانتشار البعوض وتشويه المظهر العام واشتعال النار بالقمامة في ظل عدم تواجد صناديق لجمع القمامة أو رفعها". 

وناشد المسؤولين سرعة العمل على حل الشكوى للتواصل مع القارئ : 01068302939

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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