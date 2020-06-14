عماد متعب عن موقفه من تدريب الأهلي: لا أدري ما سيحدث في المستقبل.. فيديو

كشف عماد متعب لاعب الأهلي والمنتخب السابق عن موقفه من العمل في النادي بأي منصب حال طلب منه ذلك خلال الفترة المقبلة.









وأكد عماد متعب في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2" أنه ابن من أبناء الأهلي وتحت أمره في أي وقت، موضحا أنه سيوافق بالطبع على العمل في النادي، ولكن بشرط أن يكون له دور فعال وهام.

















وأضاف عماد متعب أنه لم يكن يتوقع أن يعمل في العمل الإعلامي عقب اعتزاله، ولكنه سعيد بعمله حاليا، حيث يحرص على الحديث بشكل إيجابي دائم، وأن ينتقد بهدف توجيه النصيحة وليس الهجوم .









عبدالله جمعة لاعب الزمالك عقب أحداث مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، ولكنه استاء بسبب ما قام به عبدالله جمعة، خاصة أن الزمالك كان الفائز، لذلك لم يكن هناك مبرر لاستفزاز جماهير الأهلي. وتابع أنه لم يهاجملاعب الزمالك عقب أحداث مباراة السوبر المصري أمام الأهلي، ولكنه استاء بسبب ما قام به عبدالله جمعة، خاصة أن الزمالك كان الفائز، لذلك لم يكن هناك مبرر لاستفزاز جماهير الأهلي.







