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فيديو جراف

فيديو جراف.. نصائح للتغلب على التوتر في امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:07 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية
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حسام عرفات - إعداد: ايمان عبداللطيف

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو وسط إجراءات احترازية مشددة، والأسر المصرية تعيش حالة من الهلع والقلق بسبب انتشار فيروس كورونا.                                            

 

هناك بعض الحلول والنصائح لتغلب طلاب الثانوية العامة على حالة الخوف والتوتر والقلق منها: اهتمام الطلاب بالغذاء الغني بفيتامينات لزيادة المناعة والابتعاد عن الوجبات السريعة.


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ولمزيد من التفاصيل حول نصائح مهمة لطلاب الثانوية للوقاية في الامتحانات، شاهد الفيديو جراف التالى.

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