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رياضة

أخبار الرياضة | فشل صفقة الأهلي المنتظرة.. برشلونة يحقق فوزًا عريضًا على مايوركا

الأحد 14/يونيو/2020 - 01:06 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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حسام الحارتي
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي :


حقق فريق برشلونة فوزا عريضا على مضيفه ريال مايوركا بأربعة أهداف دون رد، في مباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء امس السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني "الليجا". 


وجه المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك رسالة شكر لـ باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، عقب تجديد تعاقده اليوم السبت لموسم إضافي. 


كشف الإعلامي محمد فاروق، عن خروج البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز المعار لنادي الجزيرة الإماراتي من حسابات النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



خسر فريق بشكتاش أمام ضيفه فريق أنطاليا سبور،بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري التركي .



تصدر ثنائي نادي الزمالك مصطفي محمد مهاجم الفريق والمغربي أشرف بن شرقي قائمة هدافي الزمالك في نصف الموسم الذي تم خوضه قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.



يحل فريق برشلونة ضيفا على منافسه ريال مايوركا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي ملعب إيبيروستار ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإسباني.
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