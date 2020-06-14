عماد متعب: مصطفى محمد لاعب من طراز رفيع وسيصبح مهاجما عالميا .. فيديو





وأضاف عماد متعب في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن مصطفي محمد يمتلك إمكانيات رائعة، تؤهله للاحتراف والتألق في الدوريات العالمية، ولكن بشرط الحفاظ على مستواه.













وأكمل عماد متعب أن الصعوبة على أي لاعب هو الحفاظ على مستواه المتميز لفترة طويلة، مشددا أن أهم ما يميز ميسي نجم برشلونة كنجم عالمي هو قدرته على الحفاظ على مستواه لسنوات طويلة





أما عن أدائه في الملعب طوال مسيرته الاحترافية، فأكد أنه كان يحرص على المران بجد وخوض المباريات بتركيز عال، مشددا أن مركزه في الأهلي أو المنتخب كان دائما يمتلك العديد من المهاجمين على أعلى مستوى.







