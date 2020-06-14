AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عماد متعب: مصطفى محمد لاعب من طراز رفيع وسيصبح مهاجما عالميا .. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:37 ص
عماد متعب
عماد متعب
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف عماد متعب لاعب الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في مصطفى محمد نجم الزمالك، مؤكدا أنه مهاجم رائع، وفي حال استمر على أدائه سيصبح واحدا من أهم المهاجمين المصريين.


وأضاف عماد متعب في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أن مصطفي محمد يمتلك إمكانيات رائعة، تؤهله للاحتراف والتألق في الدوريات العالمية، ولكن بشرط الحفاظ على مستواه.



وأكمل عماد متعب أن الصعوبة على أي لاعب هو الحفاظ على مستواه المتميز لفترة طويلة، مشددا أن أهم ما يميز ميسي نجم برشلونة كنجم عالمي هو قدرته على الحفاظ على مستواه لسنوات طويلة
 

أما عن أدائه في الملعب طوال مسيرته الاحترافية، فأكد أنه كان يحرص على المران بجد وخوض المباريات بتركيز عال، مشددا أن مركزه في الأهلي أو المنتخب كان دائما يمتلك العديد من المهاجمين على أعلى مستوى.


وأضاف أن تركيزه في المنتخب كان به أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وعمرو زكي وحسان حسن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عماد متعب: حسام حسن من أفضل المهاجمين على مر التاريخ

بعد متعب مفيش مهاجم.. أيمن شوقي يطالب بـ تقليص عدد الأجانب.. فيديو

موقف إنساني وتصريح عقلاني.. نجوم الأهلي والزمالك إيد واحدة فى الألفية الثالثة

يجب أن يغير طريقة تفكيره.. مدرب أحمال المنتخب السابق: وردة يمتلك مؤهلات فنية رائعة

ترشيحاتنا

اقتناها الأمراء والملوك.. سيارة فريد الأطرش نادرة مثله

واشنطن تنقلب على أردوغان .. الخارجية الأمريكية تدعو لإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا

محمد قدري.. وفاة شقيق الفنانتين نورا وبوسي

تكلفتها 76 مليون إسترليني .. مصري مشارك بفريق أوكسفورد ينصح بإنشاء وحدة لتصنيع تطعيمات كورونا في مصر .. فيديو

طبيب مصري بأوكسفورد: تطعيم فيروس كورونا نجح بنسبة 100%

مدير مستشفى حميات إمبابة يكشف عن تأثير فيروس كورونا على الكبد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل

طريقة تحضير سلطة الجمبرى بالنودلز .. فيديو

شاهد .. إصابات واعتقالات في مظاهرات ضد إسقاط التماثيل العنصرية في لندن.. صور