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أخبار العالم

إعلامية كويتية: كورونا خلف خسائر اقتصادية عالمية غير مسبوقة

الأحد 14/يونيو/2020 - 12:47 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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ميـــس رضــا
قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن حالة  اهتزاز الثقة التى ظهرت بأداء منظمة الصحة العالمية  كشفت عن سوء إدارتها لأزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي اجتاح العالم وضرب اقتصادياته كما شملت الانتقادات رئيس المنظمة الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس.


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وقالت الرشيد، فى رسالة بثتها عبر صدى البلد، إن  المنظمة باتت في الآونة الأخيرة في مرمى الاتهامات  مع تفشي وباء كورونا الذي تسبب بأكبر أزمة صحية واقتصادية عصفت بالعالم وضربت قطاعات حيوية فى مقتل بعد أن وٌجهت لها اتهامات صريحة بالتلكؤ والتباطؤ فى الإعلان عن الأزمة وتأخرها فى الاستجابة لتحذيرات دولة تايوان بعدما استشعرت الخطر مبكرًا، مما أثر على سياسات الدول التي تتبع إرشادات المنظمة مما جعل عدد الوفيات والإصابات يتضاعف خمس مرات في ظرف خمسة أيام. 


وأضافت عائشة الرشيد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أولى دول الخليج التي رفعت القيود وفتحت  المجمعات التجارية وقلصت ساعات الحظر من 10 مساء إلى 6 صباحا وأيضا مصر بدأت التعايش بشكل طبيعى تدريجيا وسط إجراءات احترازية مشددة  وحددت ساعات حظر التجول من الساعة مساء إلى 4 صباحًا، لافتة إلى أن توجيه منظمة الصحة العالمية أمر لكافة الدول بالعودة إلى الحياة الطبيعية  يكشف أن الخطورة التى صورها الإعلام عن كورونا كان مبالغا فيها  وعلى الدول الاستجابة ورفع الحظر الجزئي والكلى والتعايش بأسلوب حياة جديد يتناسب مع الأوضاع الجديدة.


يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تأسست عام 1948، وتقوم بأنشطة دولية فيما يخص صحة المجتمع، وتعد بمثابة المنتدى الصحي الدولي الوحيد الذي يمكن أن يثق به سكان العالم -المقدر عددهم بنحو 7.7 مليارات نسمة- في مجال الصحة. ولمنظمة الصحة العالمية 150 مكتبا ونحو 7 آلاف موظف حول العالم، وهي تتخذ من جنيف السويسرية مقرا لها.
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