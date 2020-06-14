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مجدى بدران يقدم 20 نصيحة لـ السياحة في زمن كورونا

الأحد 14/يونيو/2020 - 07:03 ص
نصائح لزقتية السياح
نصائح لزقتية السياح من كورونا
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أسماء عبد الحفيظ
قدم الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، نصائح للسياحة فى زمن فيروس كورونا، أكد خلالها ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية والصحية، في الفنادق والمنشآت والمطاعم السياحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وقال مجدي بدران إنه لضمان سلامة السائحين والعاملين بعد عودة النشاط السياحي يجب اتباع العديد من النصائح.

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1. لا داعى للعجلة و ينبغى  التدرج فى عودة التشغيل السياحي
2. تعيين مدير للمتابعة الصحية فى الفندق أو المطعم   لتوحيد الجهود والرقابة والمتابعة  
3. مراجعة كل خطوات وجود السائح أو الضيف منذ الدخول وحتى المغادرة 
4. يراعى عدم تسكين أكثر من شخصين بالغين فى الغرفة 
5. التقليل من التجمعات و أعداد الأفراد فى الأنشطة الاجتماعية 
6. يراعى تأجيل الحفلات  و الولائم و الأفراح حاليًا 
7. نشر الثقافة الصحية بوضع لافتات  معتمدة لزيادة الوعى بطرق العدوى بالكورونا و الوقاية  باللغة العربية وباللغات الأجنبية حسب جنسيات السائحين 
8. التهوية الجيدة فى كافة الأماكن
9. توفير الكمامات والقفازات التى تستخدم مرة واحدة 
10. قياس درجة الحرارة لكل الضيوف و للجميع يوميًا و تسجيل ذلك 
11. تعقيم أمتعة النزلاء عند وصولهم وقبل دخولها الفندق
12. تركيب أجهزة تعقيم عند مداخل الفنادق 
13. توفير معقمات اليد عند البوابات و فى الصالات والقاعات 
14. تنظيف وتطهير الأسطح و الأرضيات و النقاط التى يتعدد لمسها كل ساعة بالمطهرات المعتمدة و تتضمن الأسطح عالية اللمس وتتضمن: المناضد، المقاعد، الهواتف، أجهزة التحكم عن بعد، أجهزة الكمبيوتر، مقابض الأبواب، الحمامات.

15 تعقيم تجهيزات الحمامات والمراحيض، لوحات المفاتيح، السيارات والأسانسيرات والغرف والحمامات ومكاتب العمل والممرات بشكل يومى بالأدوات الخاصة المعتمدة لمنع انتشار العدوى. 
16. تعقيم الاثاث والأقمشة، والمغاسل يوميا بعد انتهاء عمليات غسيل المفروشات.
17. ضمان سلامة الغذاء فى كل مراحل الإعداد والتوزيع و الحفظ 
18. الحفاظ على مسافة متر ونصف أو أكثر بين طاولات المطاعم والمقاعد 
19. الحد من أعددا الكراسى على كل لطاولة
20. تطهير الطاولات والأدوات بعد كل استخدام
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