بدر رجب: عدم المشاركة بمونديال إيطاليا السبب في اعتزالي مبكرا.. وأتمنى انضمام كينو لـ الأهلي.. فيديو

قال بدر رجب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إنه تفاجأ من عدم إدراج اسمه بقائمة المنتخب المشارك بمونديال 90 عبر وسائل الإعلام.









وأضاف بدر رجب ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه تفاجأ بعدم وجود اسمه بقائمة الفريق المشاركة بمونديال 90، خاصة أنه شارك فى مباريات التصفيات المؤهلة لـ مونديال 90 كاملة.









وأشار بدر رجب إلى أن عدم وجوده بقائمة المنتخب النهائية، كان سببا في ابتعادي عن الكرة مبكرا، إذ لم يشعر بالرغبة في الاستمرار، أو تقديم أي شىء جديد.









وأضاف قائلا :" الجوهري وعدني بالمشاركة بالمونديال، ولم احصل على حقي بتمثيل مصر فى ايطاليا، وعندما سألته عن السبب في عدم وجودي، برر لي ذلك بأن اولوية المراكز هي التي حسمت اختياراته".









على جانب آخر، أكد بدر رجب إن نادي الجزيرة الاماراتي يرغب فى استقدام مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، لكنه استبعد دخولهم فى مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر.







