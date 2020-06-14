AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بدر رجب: عدم المشاركة بمونديال إيطاليا السبب في اعتزالي مبكرا.. وأتمنى انضمام كينو لـ الأهلي.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:06 ص
بدر رجب
بدر رجب
Advertisements
حسن العمدة
قال بدر رجب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إنه تفاجأ من عدم إدراج اسمه بقائمة المنتخب المشارك بمونديال 90 عبر وسائل الإعلام.


وأضاف بدر رجب ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إنه تفاجأ بعدم وجود اسمه بقائمة الفريق المشاركة بمونديال 90، خاصة أنه شارك فى مباريات التصفيات المؤهلة لـ مونديال 90 كاملة.


وأشار بدر رجب إلى أن عدم وجوده بقائمة المنتخب النهائية، كان سببا في ابتعادي عن الكرة مبكرا، إذ لم يشعر بالرغبة في الاستمرار، أو تقديم أي شىء جديد.


وأضاف قائلا :" الجوهري وعدني بالمشاركة بالمونديال، ولم احصل على حقي بتمثيل مصر فى ايطاليا، وعندما سألته عن السبب في عدم وجودي، برر لي ذلك بأن اولوية المراكز هي التي حسمت اختياراته".


على جانب آخر، أكد بدر رجب إن نادي الجزيرة الاماراتي يرغب فى استقدام مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة، لكنه استبعد دخولهم فى مفاوضات مع السويسري رينيه فايلر.


كما تحدث عن اللاعب البرازيلي كينو، المعار بصفوف الجزيرة الإماراتي قائلا : "إنه لاعب مميز واتمنى انضمامه للأهلى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سأختار الأهلي.. كينو «الهاكر» يكشف عن حقيقة مفاوضات قطبي الكرة المصرية ..فيديو

كينو: أعود لبيراميدز في يونيو وعبدالله السعيد الأفضل في مصر.. فيديو

علاء ميهوب يكشف السبب الحقيقي وراء رحيل أحمد فتحي عن الأهلي.. فيديو

اخبار النادي الاهلي.. راتب خيالي لـ كينو.. صدمة من اتحاد الكرة بشأن قضية عبدالله السعيد

الزمالك يستبعد فكرة ضم كينو بسبب راتبه الخيالي

راقبت فان باستن.. هشام يكن يستعيد ذكرياته فى مباراة مصر وهولندا بمونديال 90.. فيديو

ترشيحاتنا

مشهد إنساني ينهي اشتباكات بين المتظاهرين واليمين المتطرف في لندن.. صور

الصحة: البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء المحافظات أقل معدل إصابة بفيروس كورونا

كنت فعلا ملاك .. مي نور الشريف تنعى خالها بكلمات مؤثرة

شركة أدوية ضخمة تزود أوروبا بلقاح فيروس كورونا .. تفاصيل

أمير كرارة يعلن عن مسلسله الجديد رمضان المُقبل

الاخوان ركزوا في جمع الغنائم.. أحمد موسى: هشام قنديل سلم وثائق خطيرة لإثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل

طريقة تحضير سلطة الجمبرى بالنودلز .. فيديو

شاهد .. إصابات واعتقالات في مظاهرات ضد إسقاط التماثيل العنصرية في لندن.. صور