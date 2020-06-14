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رياضة

محمد إبراهيم: عودتي للزمالك صعبة

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:07 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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حسام الحارتي
تحدث محمد إبراهيم، نجم الزمالك السابق ولاعب مصر للمقاصة الحالي، عن مركزه الأساسي داخل الملعب في ظل مشاركته مع الزمالك ومصر للمقاصة في أكثر من مركز.

وقال محمد إبراهيم في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الحمد لله من مميزاتي قدرتي على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب ولكن احب اللعب في مركز صانع الألعاب وهو المركز المفضل بالنسبة لي".


وأوضح: "وعلى سبيل المثال بشأن مشاركتي في أكثر من مركز أنني شاركت في نهائي إفريقيا مع الزمالك في مركز لاعب الوسط المدافع".


وعن تاريخه في مباريات القمة بين الأهلي والزمالك خلال ارتداءه تيشيرت نادي الزمالك: "مباريات القمة تختلف عن أي مباراة أخرى ولها حسابات كثيرة".

وتابع:"أعتقد أن عودتي للزمالك في الوقت الجاري صعبة للغاية لأسباب لا أرغب في التحدث عنها أو كشفها في تلك الفترة".


وأكد أنه يركز في الوقت الجاري على عدة نقاط أبرزها الإنضمام إلى صفوف منتخب مصر بالإضافة إلى المشاركة في وصول فريقه الفيومي مصر للمقاصة إلى المربع الذهبي".
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