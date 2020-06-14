متعب: الأهلي الأقوى إعلاميا .. والزمالك من حقه إثارة قضية نادي القرن.. فيديو

أكد عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق، أنه كان على وشك تحديد موعد رسمي لمباراة اعتزاله، والتي ستقام أمام أحد الفرق العالمية، ولكن أزمة فيروس كورونا أجلت المباراة.









وأضاف عماد متعب في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 "، أنه حال عاد النشاط الرياضي سيحدد موعد المباراة، ولكن مع ضرورة حضور عدد كبير من الجماهير، حيث إنه شرط الفريق الآخر.













وأما عن امكانية الغاء بطولة الدوري المصري لهذا الموسم، أكد أن الدوري مازال أمامه فرصة للعودة خلال الفترة المقبلة، حيث إن إلغاءه سيسبب أزمات أخرى على سبيل المثال تحديد الفرق التي ستشارك في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.









وأضاف أن الزمالك من حقه إثارة قضية نادي القرن، والمطالبة بحقه في اللقب، مشددا أن الأمر حسم منذ سنوات عديدة، ولكن الزمالك حقه إثارة القضية حال وجد أن له حقا.



