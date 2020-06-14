AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

متعب: الأهلي الأقوى إعلاميا .. والزمالك من حقه إثارة قضية نادي القرن.. فيديو

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:31 ص
عماد متعب
عماد متعب
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد عماد متعب نجم الأهلي والمنتخب السابق، أنه كان على وشك تحديد موعد رسمي لمباراة اعتزاله، والتي ستقام أمام أحد الفرق العالمية، ولكن أزمة فيروس كورونا أجلت المباراة.


وأضاف عماد متعب في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 "، أنه حال عاد النشاط الرياضي سيحدد موعد المباراة، ولكن مع ضرورة حضور عدد كبير من الجماهير، حيث إنه شرط الفريق الآخر. 



وأما عن امكانية الغاء بطولة الدوري المصري لهذا الموسم، أكد أن الدوري مازال أمامه فرصة  للعودة خلال الفترة المقبلة، حيث إن إلغاءه سيسبب أزمات أخرى على سبيل المثال تحديد الفرق التي ستشارك في البطولات الإفريقية الموسم المقبل.


وأضاف أن الزمالك من حقه إثارة قضية نادي القرن، والمطالبة بحقه في اللقب، مشددا أن الأمر حسم منذ سنوات عديدة، ولكن الزمالك حقه إثارة القضية حال وجد أن له حقا.

وأردف أن الأهلي الفريق الأقوى إعلاميا، مشيرا إلى أن الدوري السعودي هو الأقوى بين الدوريات العربية في الوقت الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد مرتجي: يجب إعلان الأهلي بطلا للدوري حال إلغاء البطولة.. فيديو

عفت نصار: من حق الزمالك المطالبة بحقه في قضية نادي القرن

ظلم شديد..عفت نصار: من حق الزمالك يرجع حقه في قضية نادي القرن

خالد الغندور: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية 82 بفعل فاعل.. فيديو

الدوري مش من حق الأهلي.. جمال حمزة: من حق الزمالك المطالبة بلقب نادي القرن

أخبار الأهلي .. بلاغ من الزمالك ضد قناة النادي.. فايلر يطير إلى سويسرا بعد استئذان الخطيب

ترشيحاتنا

مقتل جورج فلويد جديد في أمريكا.. وقبول استقالة قائدة شرطة أتلانتا.. فيديو

فشل صفقة الأهلي المنتظرة.. تفاصيل

صرف العلاوات الخمسة أول يوليو..وزيرة التضامن: فتح الحضانات المتخصصة لمرضى التوحد والمعاقين فقط

محمد قدري.. وفاة شقيق الفنانتين نورا وبوسي

متعب: الأهلي الأقوى إعلاميا .. والزمالك من حقه إثارة قضية نادي القرن.. فيديو

تحتوي على 75% دهونا مشبعة.. أضرار تناول الجبنة المطبوخة والمثلثات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير فشار بالشوكولاتة والكراميل

طريقة تحضير سلطة الجمبرى بالنودلز .. فيديو

شاهد .. إصابات واعتقالات في مظاهرات ضد إسقاط التماثيل العنصرية في لندن.. صور