العلاج الحر بالأقصر: طبيب مصاب بـ كورونا يوقع الكشف على المرضى.. والدكتور يرد: منزلتش من البيت

قالت الدكتورة نهال مصطفي، مدير إدارة العلاج الحر فى الأقصر، إن إغلاق مركز طبى بالمحافظة، جاء على خلفية إصابة مالكه وهو طبيب مخ واعصاب، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".





وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"عندما دخلنا وجدنا العيادة مليانة والطبيب المصاب كان يوقع الكشف على سيدة مسنة .. وأنا قلت ليه بدون شوشرة امتثل لقرار الغلق حضرتك مريض كورونا ".





ونوهت إلى أن المستشفى الحكومى الذى يعمل به الطبيب أجبره على إجازة والعلاج المنزلى، ولكن خلال المرور المستمر على المنشآت الصحية بالمحافظة، تبين أن الطبيب لم يلتزم بالعزل المنزلى وزاول عمله، وعليه تم استصدار أمر بغلق المركز وتم اصطحاب فرقة من مديرية أمن بالمحافظة لتنفيذ القرار.





من جانبه قال الدكتور عماد يونس، صاحب مركز طبى للمخ والأعصاب، خلال مداخلة مشتركة، أنه لم يزاول عمله خلال فترة إصابته بكورونا، وتابع:"لما كنت مصاب منزلتش وحجزت نفسى 14 يوما فى البيت".



