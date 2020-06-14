مركز التنبؤ بالرى يتوقع سقوط أمطار خفيفة على سيناء اليوم

تشير نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والرى، وخرائط الأمطار على مصر إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة اليوم على سيناء .



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الأحد، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



و يكون طقس لطيف ليلًا على معظم الأنحاء معتدل على شمال وجنوب الصعيد.



ومن المتوقع أن يشهد الأحد سقوط أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى أقصى غرب السواحل الشمالية، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق في شمال وجنوب الصعيد، وعلى مناطق من جنوب سيناء ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.



