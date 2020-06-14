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رياضة

كارتيرون بعد تجديد عقده مع الزمالك: أشكر مرتضى منصور والمشرف على الكرة

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:27 ص
كارتيرون
كارتيرون
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عمرو ابوبكر
أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته وفخره بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء، بعد تجديد تعاقدة لمدة موسمين. 

وأضاف كارتيرون في تصريحاته عبر قناة الزمالك أن لاعبي الزمالك يلعبون لفريق كبير يتمتع بجماهير عظيمة عاشت معنا لحظات رائعة بالفوز بلقبين ونريد الاستمرار بنفس القوة. 

وقال: أود أن أشكر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على منحي ثقة الاستمرار في عملي، أشكره لأن في مجال كرة القدم إذا لم يكن لديك القائد القوي فلن تحقق أي نتائج. 


وأكمل حديثه قائلا: "كذلك أود أن أشكر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة، على الجهد الكبير الذي نبذله معا يومياََ. 

ووعد كارتيرون جماهير الزمالك ببذل قصارى جهده لكي يتطور فريق الزمالك أكثر  ونحصد المزيد من الألقاب سويا. 
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