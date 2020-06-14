الأسعار تبدأ من 78 ألف جنيه .. تعاون بين مصر واليابان لإنتاج السيارات الكهربائية

وأضاف السفير أن نجاح الطرازات الكهربائية في مصر يحتاج إلى خطة طويلة الأمد، وأنه سيتم التعاون مع مصر في هذا القطاع، كما يتضمن ذلك تطوير ودعم البنية التحتية اللازمة لانتشار هذا النوع من السيارات.







ومن المعروف أن مصر بدأت عملية تطبيق الاتفاقية المستقبلية بين مصر وشركة فوتون الصينية في مهرجان شهد العديد من الحضور .





وفي نفس السياق قال الدكتور ميشيل نايت رئيس مجلس إدارة شركة IMUT إن الطراز الكهربائي المنتظر في طريقه للأسواق خلال أسبوعين أو 3 .





وأكد أن خط الإنتاج سيحتوي على 200 سيارة وستبدأ عمليات الشراء عن طريق موقع أونلاين يتم تصميمه في الوقت الحالي على أن تكون عملية الشراء بأولوية الحجز.





وأشار ميشيل إلى أن خلال تصريحات صحفية أن سعر السيارة سيبدأ من 78 ألف جنيه وسيصل إلى 125 ألف جنيه، بحسب الفئة المختارة.





أكد سفير اليابان في مصر أن مصر تتابع بشكل مستمر جهود الحكومة المصرية في مجال صناعة السيارات الكهربائية، موضحا أن طوكيو تستعد للمشاركة في حلم القاهرة لضم العديد من الطرازات صديقة البيئة.