والد أصغر طفلة مريضة بـ كورونا: ابنتي تعافت ولم نعرف مصدر الإصابة .. فيديو

كشف محمد على، والد الطفلة ميرال، تفاصيل إصابة ابنته أصغر طفلة مصابة بـ كورونا فى مصر.





وقال محمد علي، إن ابنته تبلغ من العمر 52 يومًا، وقد تماثلت للشفاء وخرجت من مستشفى الحجر الصحي بالسويس.









وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامي وائل الإبراشى، على القناة المصرية الأولى، شقيقتها التوأم بصحة جيدة، ولم يتم التعرف على مصدر الإصابة.









ونوه إلى أنه وزوجته بحالة صحية جيدة، ولم يتعرضا لأى إصابة مرتبطة بكورونا، ولم يتم التعرف حتى الآن على مصدر العدوى.









وذكر أن ابنته عانت من ارتفاع درجة الحرارة، مضيفًا :" ذهبت بها إلى الطبيب وأخبرنى بنقص الأوكسجين قبل إجراء أشعة مقطعية ثم إجراء مسحة كشفت إيجابيتها، وتم حجزها لمدة 16 يومًا فى الحضانة والمسحة الأخيرة أثبتت سلبية التحاليل".