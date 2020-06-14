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أخبار العالم

السفير الروسي في واشنطن ينقل مقر إقامته بسبب مظاهرات فلويد

الأحد 14/يونيو/2020 - 02:12 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن السفير الروسي في الولايات المتحدة اضطراره إلى نقل مقر إقامته في العاصمة واشنطن بسبب الاحتجاجت التي تشهدها البلاد على خلفية مقتل المواطن الأمريكي ذو الأصول الأفريقية، جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن سفير موسكو لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، قوله إنه للانتقال مؤقتًا من مقر إقامته إلى مبنى السفارة السفارة الروسية.

وأضاف السفير: "لقد اضطررت للانتقال إلى مبنى السفارة.. والآن أعيش مع رفاقي".

ويقع مقر البعثة الدبلوماسية الروسية في شمال غربي واشنطن، بينما يقع مقر السفير على بعد أمتار من البيت الأبيض  في وسط العاصمة الأمريكية.

وأوضح أنطونوف أنه اضطر إلى الانتقال لتجنب خلق مشاكل للشرطة المحلية "إذ كان من الضروري قيادة السيارة عبر الشوارع عدة مرات في اليوم، خلال وجود أعمال شغب في الطريق إلى السفارة".

وتابع: "بالطبع، كنا نتابع بقلق، لمعرفة الاتجاه الذي ستذهب إليه حركة الاحتجاج.. ويجب أن نعترف بأن العديد من المتظاهرين اقتربوا من السفارة عمليا.. كنا على اتصال مباشر مع الأمن والشرطة وطلبنا ضمان حماية ممتلكاتنا".

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