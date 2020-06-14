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رياضة

المدعي العام يخطر بلاتر بتحقيق جديد حول قضية قرض ترينيداد وتوباجو

الأحد 14/يونيو/2020 - 03:20 ص
بلاتر
بلاتر
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عمرو ابوبكر
كشفت تقارير صحفية أن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، السويسري جوزيف بلاتر، أصبح "مدعى عليه" في تحقيق جديد في بلاده.

ووفقا لما قالته وكالة "أسوشيتد برس"، فقد أبلغ بلاتر من قبل المدعي العام السويسري، بأنه "مدعى عليه" فيما يتعلق بمنح "فيفا"، قرضا لاتحاد ترينيداد وتوباجو لكرة القدم في أبريل 2010، بدون فائدة، وتم خصم هذا المبلغ لاحقا كهدية من حساب "فيفا. 

وأضاف التقرير، أن الأمين العام السابق لـ"فيفا"، جيروم فالكه، والمدير المالي السابق للمنظمة المذكورة، ماركوس كوتنر، متهمان أيضا في هذه القضية.


كان الادعاء السويسري، فتح في خريف 2015، تحقيقا في حق بلاتر الذي كان حينها يترأس "فيفا"، على خلفية تقديمه في العام 2011، دفعة غير مبررة بقيمة مليوني فرنك سويسري للفرنسي ميشيل بلاتيني، والذي كان وقتها يترأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

كما اتهم بلاتر أيضا في 2015، بتوقيع عقد لا يصب في صالح "فيفا" مع الاتحاد الكاريبي لكرة القدم، حصل بموجبه الأخير على حقوق البث لمونديالي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، بمبلغ 600 ألف دولار أمريكي، أي أدنى بكثير من قيمتهما السوقية.

جدير بالذكر أن لجنة الأخلاقيات التابعة لـ"فيفا" أوقفت بلاتر،  يوم  ٢١ ديسمبر عام ٢٠١٥  ، عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثمانية أعوام، بسبب تورطه في قضايا فساد. 
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