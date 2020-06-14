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فن

في عيد ميلادها .. تعرف على الجانب الإنساني في حياة سيمون

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
تحتفل اليوم الفنانة سيمون بعيد ميلادها الـ٥٤، حيث ولدت في عام ١٤ يونيو ١٩٦٦، وقدمت سيمون العديد من الأعمال الهامة على مستوى التمثيل والغناء ولكنها مؤخرا أصبحت أعمالها قليلة جدا، وكشفت عن سبب هذا.


وقالت سيمون إن بدايتها الفنية كانت قوية لتقديمها أدوار مع الفنانة فاتن حمامة وسعاد حسنى وعمالقة الشاشة العربية، مشيرة إلى أنها وإن كانت تغيبت عن الأدوار الفنية إلا أنها لم تتغيب عن الغناء نهائيا، واضافت انها حينما تجد العمل المناسب لها تتواجد به على الفور".


وأضافت الفنانة سيمون خلال لقائها مع الإعلامية «إيمان الحصرى» فى برنامج «مساء دى ام سى» المذاع على فضائية «دى ام سى»، أنها تعلمت حب الخير والأعمال الخيرية والخدمية منذ صغرها، والتى تم تربيتها على استقطاع جزء من أوقاتها للأعمال الخدمية.


يذكر أن آخر أعمال سيمون  مسلسل "قيد عائلي" الذي عرض عام ٢٠١٩، وهو بطولة ميرفت امين وعزت العلايلي وبوسي وصلاح عبد الله، ومن اخراج تامر حمزة وتأليف محمد رجاء.


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