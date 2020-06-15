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د. مصطفى أحمد جابر يكتب: الخلفية التاريخية للنقود الإلكترونية

الإثنين 15/يونيو/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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استكمالا للمقالين السابقين نستكمل رحلة المصطلحات الاقتصادية بأسلوب بسيط بداية كانت الناس تتعامل في الأزمنة القديمة بأسلوب المقايضة سلعة مقابل سلعة وبعد مرور الأزمنة تتطور الأمر إلي استحداث عملة تكون مقياس للقيمة وتحدد على أساسها سعر السلعة وكانت البلدان. 

والدول تستخدم العملة الذهبية وتطورت بمرور الحاجة إلى العملة النحاسية والفضية ومع مرور الوقت نظرا لثقل العملات المعدنية وقلة المعدن نفسه استحدث عملة ورقية خفيفة في الحمل مع غطاء ذهبي في بنوك المركزية للدول تحدد علي أساسه إصدار كميات النقود وكانت مصر تتعامل بهذا النظام أيام الملكية وبداية قيام الجمهورية وتتطور الأمر الى وجود غطاء عالمي مكان الذهب لاستحواذ الولايات المتحدة الأمريكية علي أكبر احتياطي للذهب بالعملة الأمريكية $ .

ونستعرض هنا احتياطي بعض الدول العربية من الذهب بالطن 116,6 لبيبا - 173,6 الجزائر - 286,8 لبنان - 322,9 السعودية - 4,7 البحرين - 22 المغرب – 9 قطر- 89,8العراق – 6,8تونس-75,6مصرطبقا لمصدر مجلس الذهب العالمي مارس 2017.

واصبحت تتعامل الدول مع ارصدة العملة الدولارية في بنوكها المركزية الي ان تطور الامر واخذت كثير من الدول اقتصادياتها تتنمي بشكل سريع واخذت مكانه في الاقتصاد العالمي فاصبح يوجد ما يسمي بسلة الأوراق المالية في البنوك المركزية للدول تشمل الدولار واليور والين والفرنك والجنية الإسترليني وغيرها من العملات القوية وتطور الامر سريع الي مايسمي بالنقود الالكترونية electronicmoney .

وقد عرفها البعض بالنقود الرقمية digital moneyأو العملة الورقيةdigital currency وبحسب تعريف البنك المركزي الأوروبي بأنها مخزن الكتروني لقيمة نقدية علي وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها ، دون الحاجة إلي وجود حساب عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدمًا. وبالنظر للتعريف نجد أنها قيمة نقدية تشمل وحدات من النقد 200,100,50ج وتكون مرتبطة بوسيلة الكترونية كالبطاقات البلاستكية التي تسمي الفيزا حيث يتم شحن القيمة النقدية على هذه البطاقة بطريقة الكترونية ويستلزم ارتباطها بحسابات بنكية للعملاء حاملي هذه الفيزا حتى تمكنهم من دفع أثمان السلع والخدمات التي يشترونها مقابل عمولة تدفع للبنك كوسيط لتقديمة هذه الخدمة مثل بطاقات الخصمdebit cards وبطاقات الائتمانcredit cards.

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