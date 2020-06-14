المستشار القانوني للأهلي: رد تبرعات تركي آل الشيخ حفاظا على اسم النادى ومسئوليه

قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلى السابق، إن مجلس الإدارة سيرد تبرعات تركي ال الشيخ.
وقال عثمان خلال تصريحاته على فضائية الأهلي إن النادي غير ملزم بإعادة تبرعات المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى خلال الفترة الماضية، وفقا للقانون المصرى ولكن هذا الأمر جاء للحفاظ على اسم النادى ومسئوليه.
وأوضح عثمان خلال، أن حجم التبرعات التى منحها المستشار تركى آل الشيخ ما يقرب من 70 مليون جنيه مصرى، ويتم دراستها من قبل اللجنة التى تم تشكيلها من خلال وزارة الشباب والرياضة لحصد المبالغ المالية التى دخلت خزينة النادى الأهلى.
وعن منح مجلس إدارة الاهلى بعض من الساعات قال: هذا أمر سخيف لأنه تم تسليم هذه الهدايا إلى خزينة النادى، وتم جردها.
وتابع: تم منح هذه الساعات لبعض أعضاء المجلس في شكل هدايا خلال الاجتماعات التى تم عقدها لبناء مدينة الأهلى الرياضية.