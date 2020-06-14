المستشار القانوني للأهلي: النيابة استدعت معلول وأزارو لسؤالهما عن مكافآت تركي آل الشيخ

كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلى السابق، عن موقف القلعة الحمراء من المكافآت التى منحها المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، للاعبى الفريق الأحمر.
وقال عثمان خلال تصريحاته على فضائية النادي الأهلي، إن هذه المكافآت تم منحها طبقا للائحة المشاركة فى المباريات عبر المسئول المالى بالجهاز الفنى.
وأضاف عثمان، أنه تم استدعاء بعض من لاعبى الأهلى من قبل النيابة العامة، لمعرفة كيفية تسليم مبلغ المكافأة التى منحها الرئيس الشرفى للنادى الأهلى السابق، وتم الاعتراف بالأمر خلال بعض وصلات الاستلام.
وتابع: النيابة العامة استدعت علي معلول ووليد أزارو.
وأشار محمد عثمان إلى أن موقف عبد الله السعيد كان عبارة عن إرضاء من ناحية آل الشيخ، حيث تم ترضية السعيد فى ذلك الوقت من الخارج بتحويل الأموال على حسابه الشخصى وليس عبر النادى الأهلى.
وأردف أنه يوجد أيضا تسديد بعض المبالغ المالية للاعبى الفريق الأهلى التى تم إعارتهم بالأندية السعودية فى ذلك التوقيت مثل عماد متعب الذى انتقل إلى أحد الأندية السعودية بمبلغ 300 ألف دولار.