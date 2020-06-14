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سيارات

مرسيدس ولامبورجيني .. سيارات فارهة في جراج ميريام فارس

الأحد 14/يونيو/2020 - 05:39 ص
صدى البلد
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أماني نوار
يعرف عن اللبنانية ميريام فارس حبها الشديد للسيارات الفارهة والرياضية الخارقة، مما يدفعك دائما للسؤال عن مجموع ثروتها الهائلة بعد امتلاك هذا الكم من الطرازات المذهلة.


وصرحت ميريام فارس من قبل بأنها تمتلك 4 طرازات من السيارات المختلفة الفاخرة على رأسها المرسيدس.


تمتلك ميريام فارس افنتادور والتي  تعتبر واحدة من أفضل وأغلى السيارات الرياضية الخارقة في العالم، والتي تصدر من مصانع الشركة الإيطالية العريقة لصناعة السيارت لامبورجيني.


كما ظهرت مريام فارس في أكثر من مناسبة داخل الطراز الفاخر والخارق إي كلاس الذي يأتي بسقف مكشوف من مصانع الشركة الألمانية العريقة مرسيدس .


السيارة الأخرى هي رولز رويس، واختارت ميريام فارس طراز فانتوم الرائع ليكون ضمن مجموعتها القيمة التي تشكل ثروة بحد ذاتها.


أما السيارة الرابعة من طراز مايباخ والتي تعتبر واحدة من أفضل السيارات في جراج ميريام فارس ومن المعروف عن ميريام فارس أيضا أنها  تقود سيارتها بنفسها  والتجول في شوارع لبنان حيث ظهرت في شوارع لبنان توزع الحلوى على الأطفال في الكريسماس .









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