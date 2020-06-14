أخبار العلوم والتكنولوجيا.. حيلة ذكية لتسجيل الخروج من فيسبوك ماسنجر.. فيفو تعلن رسميا عن هاتف Vivo S6 Pro 5G

نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بـ "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
يستخدم الملايين موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، وبالتالي لديهم تطبيق التراسل التابع للمنصة ماسنجر Messenger، والذي أصبح بمثابة التطبيق الأول لمكالمات الفيديو خلال الشهور الماضية، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
كشف المسئولون عن تطوير لعبة الواقع المعزز الشهيرة Pokemon GO أنهم سينهون الدعم لعدد من الهواتف القديمة، لأنها لن تكون قادرة على تشغيل الخصائص الجديدة في اللعبة والتى ستتطلب هواتف بكفاءة أعلى، وذلك بداية من شهر أغسطس القادم.
قالت وزارة الصحة اليابانية، إن اليابان تهدف إلى إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يعتمد على تكنولوجيا من شركتى آبل وجوجل الأسبوع المقبل، للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا COVID-19 عن طريق تتبع الاتصال بين المصابين ومواقعهم.
كشفت شركة Vivo فيفو الصينية، عن إطلاق هاتف Vivo S6 Pro 5G بإمكانيات عالية تجعله يتفوق على سابقه هاتف Vivo S6 5G الذى كانت أطلقته في شهر أبريل الماضى.
في إطار محاربة الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة، تقوم شركة Facebook فيسبوك بتطوير عمليات البحث على منصتها بالاستعانة بالموسوعة العالمية الحرة Wikipedia ويكيبيديا، وذلك لإظهار نتائج أكثر موثوقية عند البحث على فيسبوك.
أعلنت شركة جوجل Google عن إجراء تطوير على تطبيقها للصور Google Photos، عن طريق إضافة خاصية لتسهيل العثور على الصور حسب المواقع التى أخذت فيها هذه الصور، وذلك للعثورعليها بشكل أسرع.
كشفت تقارير أن شركة آبل تعانى من أزمة كبيرة قد تجعلها تضطر لتغيير خططها وتأجيل إطلاق مجموعة هواتف iPhone 12 القادمة والمقرر أن تطلقها الشركة في شهر أكتوبر القادم، بسبب مشكلات مع الشركات المنتجة للهواتف.
أجرت شركة جوجل Google تحديثا جديدا على تطبيقها لحفظ الملفات Files by Google ، عن طريق إجراء خاصية تتيح للمستخدمين حماية الملفات المهمة من السرقة والاختراق، وذلك بسبب تزايد الاختراقات في الفترة الحالية.
قال مديرو عدد من تطبيقات البث الإذاعى البودكاست podcast إن شركة آبل حذفت عددا من التطبيقات من على متجر التطبيقات الخاص بها App Store في الصين، بناء على طلب من الحكومة الصينية.
كشفت بعض التسريبات أن الإصدار التجريبي الأحدث من نظام تشغيل أندرويد Android 11، والذى أطلقته شركة جوجل Google رسميا بشكل تجريبى، منذ أيام على عدد من هواتف أندرويد لا يتضمن تشغيل خاصية الدفع Google Pay .
يعتبر أكثر ما يميز الهواتف الذكية لدى معظم محبيها ومشتريها؛ الإمكانيات العالية التى تتمتع بها كاميرات تلك الهواتف، والتى تمكنها من التقاط صور بجودة تصوير عالية، ويعتبر البديل الوحيد لهذه التطبيقات هى تطبيقات الكاميرا للهواتف العادية، حيث يستطسع المستخدمون من خلالها الحصول على صورة بجودة تصوير فائقة بالغضافة إلى التعديل عليها.