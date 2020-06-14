أخبار العلوم والتكنولوجيا.. حيلة ذكية لتسجيل الخروج من فيسبوك ماسنجر.. فيفو تعلن رسميا عن هاتف Vivo S6 Pro 5G

يعتبر أكثر ما يميز الهواتف الذكية لدى معظم محبيها ومشتريها؛ الإمكانيات العالية التى تتمتع بها كاميرات تلك الهواتف، والتى تمكنها من التقاط صور بجودة تصوير عالية، ويعتبر البديل الوحيد لهذه التطبيقات هى

العادية، حيث يستطسع المستخدمون من خلالها الحصول على صورة بجودة تصوير فائقة بالغضافة إلى التعديل عليها.