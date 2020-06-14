احترس.. الاستخدام العشوائي للمطهرات يزيد معدلات الإصابة بالحساسية

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وقدم بدران عبر "صدى البلد" نصائح لتنظيف البيئة في مرافق الرعاية الصحية أو المنازل التي يوجد فيها المرضى الذين يُشتبه في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد أو الذين تأكّدت إصابتهم بها.





ونصح بدران باستخدام المطهرات الفعالة ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطهرات، بما فيها الشائعة الاستعمال في المستشفيات، والتي تعد فعالة ضد الفيروسات المغلفة.





وأضاف أن ما تنصه توصيات منظمة الصحة العالمية حاليًا

الكحول الإيثيلي 70% لتطهير المعدات المخصصة القابلة للاستعمال المتكرر (مثل مقاييس الحرارة) عقب كل استخدام

هيبوكلوريت الصوديوم بنسبة 0.5% أ الكلور المنزلى ) لتطهير الأسطح التي تُلمس بشكل متكرر في المنازل مرتان يوميًا أو في كل ساعة فى مرافق الرعاية الصحية.





وأكد بدران أن المبالغة فى استخدام المطهرات يلوث البيئة ويزيد من معدلات الحساسية التى لاحظناها فعلا فى بعض الأسر التى تعانى من حساسيات متنوعة سواء حساسية الجلد أو الصدر أو الأنف أو العين حاليًا نتيجة التعرض الزائد للمطهرات . وبعيدًا عن الحساسية ، رشّ الكلور و المطهرات الأخرى على الجلد يمكن أن يتسبب بالتهابات جلدية أو في العينين.





وأضاف أن رش المطهرات فى البيئة له أصول و تتكفل به الدولة، ويحسب حسب طبيعة الأسطح الملوثة ،و طبيعة الملوث المشكوك فى وجوده على السطح .





وتابع أن رش المواطنين المطهرات عشوائيًا في الفضاءات المفتوحة على غرار الطرق والأسواق غير موصى به لقتل الفيروس لأن المطهّر يفقد تأثيره بالأوساخ والركام. حتى في غياب المواد العضوية، من غير المرجح أن يغطي رشّ المواد الكيميائية بشكل مناسب كلّ الأسطح لفترة تسمح بالقضاء على مسبّبات الأمراض.