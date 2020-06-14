AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

احترس.. الاستخدام العشوائي للمطهرات يزيد معدلات الإصابة بالحساسية

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:41 ص
تحذير من الأستخدام
تحذير من الأستخدام العشوائي فى المطهرات
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
حذر الدكتور مجدى بدران، عضو الجمعية المصرية، للحساسية والمناعة من الاستخدام العشوائى للمطهرات فى زمن كورونا مضيفًا أن الماء والصابون أفضل من الكحول عند تطهير الأيدي.

اقرأ أيضا:

وقدم بدران عبر "صدى البلد"  نصائح لتنظيف البيئة في مرافق الرعاية الصحية أو المنازل التي يوجد فيها المرضى الذين يُشتبه في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد أو الذين تأكّدت إصابتهم بها.

ونصح بدران باستخدام المطهرات الفعالة ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك العديد من المطهرات، بما فيها الشائعة الاستعمال في المستشفيات، والتي تعد فعالة ضد الفيروسات المغلفة. 

وأضاف أن ما تنصه توصيات منظمة الصحة العالمية حاليًا
الكحول الإيثيلي 70% لتطهير المعدات المخصصة القابلة للاستعمال المتكرر (مثل مقاييس الحرارة) عقب كل استخدام
هيبوكلوريت الصوديوم بنسبة 0.5% أ الكلور المنزلى )  لتطهير الأسطح التي تُلمس بشكل متكرر في المنازل مرتان يوميًا أو في كل ساعة فى مرافق الرعاية الصحية.

وأكد بدران أن المبالغة فى استخدام المطهرات يلوث البيئة ويزيد من معدلات الحساسية التى لاحظناها فعلا فى بعض الأسر التى تعانى من حساسيات متنوعة سواء حساسية الجلد أو الصدر أو الأنف أو العين حاليًا  نتيجة التعرض الزائد للمطهرات .  وبعيدًا عن الحساسية ، رشّ الكلور و المطهرات الأخرى على الجلد  يمكن أن يتسبب بالتهابات جلدية أو في العينين.

وأضاف أن رش المطهرات فى البيئة له أصول  و تتكفل به الدولة، ويحسب حسب طبيعة الأسطح الملوثة ،و طبيعة الملوث المشكوك فى وجوده على السطح .   

وتابع أن رش المواطنين المطهرات عشوائيًا في الفضاءات المفتوحة على غرار الطرق والأسواق غير موصى به لقتل الفيروس لأن المطهّر يفقد تأثيره بالأوساخ والركام. حتى في غياب المواد العضوية، من غير المرجح أن يغطي رشّ المواد الكيميائية بشكل مناسب كلّ الأسطح لفترة تسمح بالقضاء على مسبّبات الأمراض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتحمى نفسك من فيروس كورونا .. تعرفى كيف تشترى معقم اليدين الصحيح

هتنقذك بسرعة.. أفضل النصائح للتخلص من جفاف اليدين بسبب المطهرات

فيروس كورونا.. كيف ينتشر على الأسطح؟.. قدرة المبيض على قتله.. كيفية تنظيف الهواتف والأجهزة بالمعقم

ملوش لازمة.. الصحة العالمية تحذر من رش الشوارع بالمطهرات

وفاة 2704 حالات.. أفريقيا تتخطى حاجز الـ 80 ألف إصابة بفيروس كورونا

صيدلة حلوان تقدم إرشادات مهمة للمطهرات اللازمة للوقاية من كورونا

ترشيحاتنا

ابني ليس ملتزمًا بالصلاة .. هل أحاسب على تقصيره؟.. وسيم يوسف يجيب

زيارة كبيرة.. وزير الخارجية الكويتي يصل العراق

بسبب كورونا.. أستاذ مناعة: كوبايات الكولدير خطر.. ويجب التخلص من مياه السبيل

المستشار القانوني للأهلي: رد تبرعات تركي آل الشيخ حفاظا على اسم النادى ومسئوليه

الغرامة والحبس.. تعرف على كل ما يخص جريمة إصدار شيك بدون رصيد

علي جمعة: الاعتداء في الدعاء خطأ يقع فيه الكثير ويمنع الاستجابة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين النجاح والفشل.. 5 نجمات خضعن لعمليات التجميل

جني الباحة.. شخص غريب يخرج من المقابر ويثير الرعب في السعودية.. فيديو

أصيب بالصدمة.. 16 مليون جنيه فاتورة علاج أمريكي من كورونا