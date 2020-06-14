أخبار السوشيال ميديا .. الجمهور يغازل هاجر أحمد .. مي نور الشريف تنعى خالها .. وعمرو محمود ياسين يؤازر شريف منير بعد أزمة التنمر

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

















شاركت الفنانة هاجر أحمد جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





















وعلق عمرو، على فيديو شريف منير الذى نشره برفقة بناته بعد حادثة الألفاظ البذيئة التى تعرضت لها بناته.





















نشر الفنان محمد عز فيديو جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر في الفيديو وهو يلعب بالطيارات الورقية التي انتشرت مؤخرا كوسيلة جديدة للترفيه في أوقات الحظر بسبب فيروس كورونا.





















وظهرت في الصورة برفقة خالها، معلنة عن وفاته اليوم.

























وظهر في الصورة برفقة زوجته دنيا سمير غانم وأختها إيمى سمير غانم وزوجها حسن الرداد.