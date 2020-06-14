أخبار الرياضة.. استدعاء معلول وأزارو للنيابة بسبب مكافآت تركي.. بنود الأهلي لعودة الدوري.. ومشجع يقتحم مباراة برشلونة وريال مايوركا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار، اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، التي جاءت كالآتي:





كشف محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلى السابق، عن موقف القلعة الحمراء من المكافآت التى منحها المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، للاعبى الفريق الأحمر.





قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلى السابق، إن مجلس الإدارة سيرد تبرعات تركي ال الشيخ.





قال الإعلامي هانى حتحوت، إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، سيمثل القلعة الحمراء، خلال الاجتماع الذى سيعقده الاتحاد المصري لكرة القدم، مع مسئولى الأندية خلال الأيام المقبلة لبحث إلغاء الدوري الممتاز.



بدأت الأحداث المثيرة مبكراََ مع عودة الدوري الإسباني ، في المباراة الأولى لفريق برشلونة أمام منافسه ريال مايوركا.



