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أخبار البلد

حدث ليلا .. الصين تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ أبريل .. ارتفاع قتلى ومصابي انفجار ناقلة غاز في الصين لـ 191 شخصا.. وزواج حمدي فتحي

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:02 ص
انفجار ناقلة غاز
انفجار ناقلة غاز
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محمد شحتة
نشر موقع صدى البلد، عدد من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قالت وزارة التنمية المحلية إن مبادرة صوتك مسموع تتلقى شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات القمامة و التعديات علي الاراضي الزراعية او املاك الدولة والاشغالات ومخالفات البناء والفساد بكل اشكاله، وكذلك الشكاوي الخاصة بالاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

"الشمع الأحمر" هو مصير كل من تسول له نفسه للتحايل على القانون، وتعريض صحة الطلاب والمواطنين للخطر من خلال أى محاولة لفتح مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات قبل امتحانات الثانوية العامة المقبلة.

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم نتيجة انفجار ناقلة تحمل الغاز الطبيعي المسال في مدينة ونلينج ببلدية تايتشو بمقاطعة تشجيانج بشرق الصين إلى 19، بينما وصل عدد المصابين إلى 172، بحسب ما أعلنه نائب عمدة ونلينج تشو مينجلانج، اليوم الأحد.

أعلنت الصين اليوم الأحد، ارتفاعا مفاجئا في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وسط مخاوف من ظهور موجة ثانية للوباء  في العاصمة بكين.

تداول رواد السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" فيديو جديدا من حفل زفاف لاعب النادي الأهلي حمدي فتحي الذي عقد قرانه اليوم بأحد قاعات الأفراح بالرغم من وجود تعليمات بغلق جميع قاعات الأفراح لمنع انتشار فيروس كورونا.

نفى المطرب جورج  وسوف ما تردد عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الدعاء عبادة في حد ذاته، أما استجابة الدعاء فلها شروط، أولها الأكل من الحلال. 
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