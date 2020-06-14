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أخبار العالم

وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال قوي يضرب قبالة سواحل اليابان

الأحد 14/يونيو/2020 - 08:36 ص
زلزال قوي وعميق يضرب
زلزال قوي وعميق يضرب قبالة سواحل اليابان
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن زلزالا قويا وعميقا ضرب قبالة ساحل جنوب غرب اليابان في الساعات الأولى من اليوم الأحد.


وكان الزلزال عميق نسبيا ووقع مركزه على بُعد 132 كيلومتر شمال غرب منطقة كاجوشيما.


ولم تصدر الوكالة تحذيرا من حدوث تسونامي، كما لم ترد تقارير تتحدث عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي يقع مركزه.

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وضرب في الساعة 12,51 بالتوقيت المحلي (15,51 ت ج) الأحد، وفق وكالة المسح الجيولوجي الأمريكية. 


وأفادت وكالة كويدو اليابانية، أن الزلزال كان محسوسا به في أوكيناوا وجزيرة كيوشو.


وتقع اليابان في "حزام النار" بالمحيط الهادئ، وهو قوس يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد من جنوب شرق آسيا ويشمل حوض المحيط الهادئ. 
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