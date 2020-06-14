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رياضة

سيناريو إنجليزى.. ناصر عباس يضع ضوابط إنشاء رابطة للحكام لمواجهة الكوارث

الأحد 14/يونيو/2020 - 10:09 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
علق ناصر عباس، الخبير التحكيمي على مقترح إنشاء رابطة للحكام على مستوى الجمهورية لمواجهة الكوارث.

قال ناصر عباس فى تصريحات خاصة لصدى البلد: فى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجد اتحاد للحكام ذو استقلالية ويرسل كل بداية موسم تصورا الى المسؤلين عن حاجته إلى الدعم المالي الخاص بالرعاية الصحية والخدمية لقضاة الملاعب.

وتابع: نحتاج في مصر بقوة إلى رابطة تساند الحكام ضد الكوارث مثل أزمة فيروس كورونا والتوقف الإجباري للمسابقات المحلية ما تضرر جراء ذلك الحكام بمختلف الدرجات.

أضاف: يتعين اختيار 20 من قدامي التحكيم من أجل تولى مهام رابطة الحكام وتمثيل كافة مناطق كرة القدم فى الطلبات الخدمية الخاصة بالحكام التابعين إليها.


شدّد على وجوبية عدم اعتماد الرابطة فقط على تحصيل اشتراكات من الحكام البالغ عددهم على مستوى الجمهورية 4 آلاف حكم بمختلف الدرجات لافتا إلى ضرورة تنمية الموارد والبحث عن راع للرابطة من أجل تحقيق أقصى استفادة مالية بجانب دعم اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة.

نوه إلى أن الحكام بحاجة إلى الدعم المادي خاصة فى الكوارث وعلى سبيل المثال حكم متقاعد اسمه صلاح جمال كان يشغل رءيس حكام المنيا وأعطى التحكيم كثيرًا وبين الحين والآخر اتحاد الكرة يرسل له جزء من الدعم مشددا على أنه بحاجة إلى دعم ثابت من خلال رابطة الحكام فضلا عن الحوادث التى تعرض لها بعض الحكام وأدت إلى الوفاة.
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