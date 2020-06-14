ترفع المناعة وتحل مشاكل التنفس.. أسرع 3 وصفات من مطبخك

هل تبحثين عن وصفات سريعة تزيد من قوة جهاز المناعة وتحارب مشاكل الجهاز التنفسي والفيروسات؟ إليك وصفات سريعة لتعزيز المناعة يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.







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الكركم والحليب

يعد الحليب الذهبي أو الحليب بالكركم أحد أفضل الطرق لتعزيز المناعة وتعزيز نظام الدفاع الطبيعي في أجسامنا. فإن الكركمين في الكركم فعال جدًا فى الحد من التهابات الجهاز التنفسي لدى البشر.







عصير الليمون

عصير الليمون له تأثير مناعي بسبب وجود مكونات البروتين فيه وتساعد الكمية العالية من فيتامين ج (مضاد طبيعي للأكسدة)، حمض الفوليك والبوتاسيوم في عصير الليمون على تعزيز جهاز المناعة لدينا والحفاظ على صحتنا. أيضًا فإن الخصائص المضادة للفيروسات والمضادة للبكتيريا لهذا الفيتامين الأساسي تحمي جميع الأمراض المعدية.







الفلفل الأسود مع الحبهان

يعتبر الفلفل الأسود والحبهان من الأعشاب العديدة التي لها تأثيرات مناعية محتملة. تقول دراسة إن محلول خلاصة الفلفل الأسود مع الحبهان له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للورم.. يساعد على تعزيز نظام الدفاع الطبيعي في أجسامنا وتنظيم الاستجابات الالتهابية ضد العديد من الأمراض.