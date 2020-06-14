ضبط 4 أطنان كلور خام مجهول المصدر داخل مصنع منظفات بمدينة 15 مايو

تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط أطنان كلور خام مجهول المصدر بمصنع منظفات ومطهرات بالمنطقة الصناعية بمدينة ١٥ مايو.





يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضبط الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري وإستغلال أزمة فيروس كورونا فى التربح على حساب صحة المواطنين .



