AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 4 أطنان كلور خام مجهول المصدر داخل مصنع منظفات بمدينة 15 مايو

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:38 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
تمكنت إدارة الرقابة التجارية بمديرية تموين القاهرة من ضبط  أطنان كلور خام مجهول المصدر بمصنع منظفات ومطهرات بالمنطقة الصناعية بمدينة ١٥ مايو. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضبط الاسواق وتفعيل الرقابة التجارية وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات لحماية المواطنين من أساليب التلاعب بالأسعار والغش التجاري وإستغلال أزمة فيروس كورونا فى التربح على حساب صحة المواطنين .

وتم تحرير محضر ضد صاحب المصنع لحيازته بقصد البيع كمية من الكلور الخام  غير مصحوب بالمستندات وتم التحفظ علي الكمية  علي ذمة المحضر تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
ضبط 4 أطنان كلور خام مجهول المصدر داخل مصنع منظفات بمدينة 15 مايو
ضبط 4 أطنان كلور خام مجهول المصدر داخل مصنع منظفات بمدينة 15 مايو
ضبط 4 أطنان كلور خام مجهول المصدر داخل مصنع منظفات بمدينة 15 مايو
ضبط 4 أطنان كلور خام مجهول المصدر داخل مصنع منظفات بمدينة 15 مايو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمواجهة كورونا.. تطهير وتعقيم 921 مبنى حكوميا في القليوبية

ضبط مصنع بلاستيك ببركة السبع بدون ترخيص وتحرير 200 محضر تموينى بالمنوفية

تحرير 383 محضرا تموينيا خلال يومين في المنوفية

ضبط مخزن منظفات ومطهرات بسرس الليان لإدارته بدون ترخيص

محافظ القاهرة: 3 آلاف محضر تموينى ..وآجراءات مشددة لردع المخالفين

ضبط جزار يذبح خرافا مريضة في السيدة زينب..صور

ترشيحاتنا

هل يجوز إهداء الصلاة على النبي للميت؟.. الإفتاء توضح

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14-6-2020 والقنوات الناقلة

تعرف على سعر صرف الريال السعودي اليوم الأحد 14 يونيو 2020

أستاذ صدرية يحذر: السجائر الإلكترونية تسبب نقص الأكسجين في الدم.. فيديو

في يوم واحد فقط.. الهند تسجل 11929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

علي جمعة يوضح الفرق بين الدنيا والحياة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات ام جي mg 6 بعد تغيير سعرها في مصر.. صور

الحق نفسك.. 6 عادات صحية تحميك من الجلطات

نرمين الفقي تنشر صورا من حمام السباحة