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رياضة

بتحصيل اشتراكات شهرية.. وليد شعبان يطالب بإنشاء رابطة للحكام ضد الكوارث

الأحد 14/يونيو/2020 - 09:59 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
طالب وليد شعبان، عضو لجنة الحكام السابق، بوضع لائحة خاصة بإنشاء رابطة للحكام من أجل مواجهة الكوارث.


وقال وليد شعبان، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "إننا نأمل فى خروج مقترح إنشاء رابطة من أجل خدمة الحكام فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية تكون سندا فى ظهر قضاة الملاعب ومواجهة الكوارث".


وأضاف: "هذا الأمر نحن بحاجة له منذ زمن بعيد، وأتمنى أن يرى النور لخدمة مجتمع الحكام، لا سيما فى الكوارث مثل أزمة فيروس كورونا والإصابات التي تتعرض لها العناصر التحكيمية فى الملاعب وخارجها، إضافة إلى حالات الوفاة".


وتابع: "أتمنى أن يتم تكوين مجلس لهذه الرابطة وتحصيل اشتراكات شهرية من الحكام وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعى بين الحكام".


ولفت إلى أن هناك العديد من الزملاء من الممكن أن يساهموا فى تفعيل تلك الرابطة التى تقوم على مساعدة وخدمة الحكام من خلال وضع لائحة مدروسة لتفعيل هذا الأمر.
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