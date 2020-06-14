مصرع مأذون شرعي في تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بسوهاج

تم نقل الجثة لمستشفى دار السلام المركزي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.





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تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بأنه أثناء سير دراجة نارية بدون لوحات معدنية قيادة "السيد. ا"، 58 عاما، مأذون شرعي، مقيم بناحية الشيخ مرزوق دائرة مركز البلينا، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة نقل قيادة "العارف. ح"، 37 عاما، سائق، مقيم بناحية أولاد سالم قبلي.





ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية، بسؤال قائد السيارة أضاف أنه فوجئ بالمتوفى المذكور أمامه ولم يستطع مفاداته فاصطدم به، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين.





حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.