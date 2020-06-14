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اتبرع عن بعد.. كل ما تريد معرفته عن بنك الدم الإلكترونى

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:42 ص
المهندس محمود عسكر،
المهندس محمود عسكر، مؤسس تطبيق "بلود ميتر"
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فرح علاء الخولي
قال المهندس محمود عسكر، مؤسس تطبيق "بلود ميتر"، إن فكرة التطبيق جاءته من زوجته عندما تعجب من رفضها لأول مرة للعطاء أو التبرع بالدم للمرضى والمحتاجين، وكان سبب رفضها هو تداعيات تفشي فيروس كورونا وخوفها من الاختلاط بأي أحد من الطاقم الطبي والعاملين به لانتقال العدوى لها.


وأضاف المهندس عسكر، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أنه قام بالتفكير في عمل "التطبيق" لتسهيل الأمور على الناس التي تريد أن تتبرع دون حدوث ضرر لها، وأيضًا توفير احتياجات الطاقم الطبي والمرضى، موضحًا أنه تم تفعيل التطبيق على أجهزة "الاندرويد"، ولكن مازال ينتظر موافقة شركة "أبل" لتفعيل التطبيق على الـ"ios".


وأشار عسكر إلى أن التطبيق له موقع إلكتروني، ويسمى التطبيق "Blood meter" وهو لدعم التبرع بالدعم عن بعد، وتم تفعيله من أسبوعين تقريبًا.


ولفت إلى أنه تم التسويق للتطبيق، مؤكدًا أن هناك تفاعلا مع التطبيق ولكن ليس بالكم الذين يرجوه، ويتم من خلال التطبيق عملتين، إما أن المتبرع يكتب بياناته وإرادته التبرع أو المريض يكتب أنه بحاجة إلى متبرع، وهو على نطاق عالمي وليس محليا فقط.

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