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برلمان

دينية البرلمان تناقش مشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري..اليوم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 06:01 ص
اللجنة الدينية بالبرلمان
اللجنة الدينية بالبرلمان
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ماجدة بدوى
تناقش اللجنة الدينية بالبرلمان فى إجتماعها صباح اليوم الإثنين ، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي الشون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة وذلك بقاعة اللجنة.

وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد،قد أعلنت عن عقد اجتماعين هذا الأسبوع بدأتها بأول اجتماع أمس الأحد ، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة مقدمة من النواب.

وتبدأها بطلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن عدم انشاء مسجد الحاج فهمي بالعوينة مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد الذي تم طرحة منذ عام 2016 وحتى تاريخه لم يتم بدء العمل بهذا المسجد.

وأيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات وذلك فى إجتماع مشترك مع مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الخطة والموازنة.
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