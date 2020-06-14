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محافظات

لمواجهة فيروس كورونا.. استمرار حملات رش وتطهير مراكز أسيوط

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:48 ص
حملات الرش والتعقيم
حملات الرش والتعقيم
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إيهاب عمر
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لمكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" كإجراء احترازي للحد من انتشاره وذلك ضمن خطة محددة الأهداف تضمن سلامة المواطنين والمنشآت والمرافق العامة، مؤكدًا تسخير إمكانات المحافظة والمعدات اللازمة لتنفيذ حملات رش وتطهير الشوارع والميادين والمرافق والمنشآت العامة بمراكز وأحياء المحافظة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ووحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة والتعاون مع المجتمع المدني لتغطية كافة ربوع المحافظة.

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وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ تلك الحملات لاستهداف تطهير المنشآت والمرافق الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصرافة الآلي والأماكن التي يتردد عليها المواطنين لتلقي الخدمات المختلفة، وذلك بحي غرب أسيوط ومراكز ساحل سليم والقوصية والبداري والغنايم، وذلك بمشاركة محمد بشير رئيس حي غرب، وهويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وجاد الله مشرف رئيس مركز ومدينة الغنايم.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار حملات الرش والتطهير للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على صحة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة تجنبًا لنشر العدوى بالفيروس وحفاظًا على حياتهم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
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