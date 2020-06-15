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برلمان

محلية النواب تستكمل مناقشة التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية..اليوم

الإثنين 15/يونيو/2020 - 05:01 ص
لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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فريدة محمد
تعقد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأثنين إجتماعا لاستكمال مناقشة رؤية الحكومة ووزارة التنمية المحلية للتعامل مع التطوير المؤسسى للأسواق الرسمية والعشوائية على مستوى كافة الوحدات المحلية كل وحدة على حدى.

يأتي الاجتماع بحضور اللواء هشام عبدالغنى عبدالعزيز آمنة، محافظ البحيرة، ومحمد السيد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية والدكتور أحمد عبدالله الأنصاري، محافظ الفيوم، وعبدالحميد عبدالعزيز الهجان، محافظ القليوبية.

وتستهدف الاجتماعات استمرار متابعة الأثر التشريعي لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 وتعديلاته.

وتعرض وزارة التنمية المحلية على اللجنة بيانًا بآخر مستجدات مجهودات الحكومة فى تحصيل مستحقات الدولة من ناحية، واستمرار التصدى للتعديات على الأراضي من ناحية أخرى.
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