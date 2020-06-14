تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب.. وارتفاع العدد إلى 8734 حالة

أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم /الأحد / رصد 42 إصابة جديدة "مؤكدة" بفيروس "كورونا " ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8734 حالة .





وأفادت الوزارة - في بيان لها - بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ حوالى أربعين ألفا ، وذلك منذ بداية انتشار الفيروس .



