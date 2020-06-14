AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب.. وارتفاع العدد إلى 8734 حالة

الأحد 14/يونيو/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة المغربية ، اليوم /الأحد / رصد 42 إصابة جديدة "مؤكدة" بفيروس "كورونا " ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 8734 حالة .

وأفادت الوزارة - في بيان لها - بأن عدد الحالات التي جرى استبعاد إصابتها، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل الخاصة بها، بلغ حوالى أربعين ألفا ، وذلك منذ بداية انتشار الفيروس .

وأضافت أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة بالفيروس، ليظل إجمالي عدد الوفيات عند 212 حالة ، كما تم تسجيل 29 حالة شفاء جديدة خلال المدة نفسها - وفق البيانات الرسمية - وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي تعافت من الجائحة إلى 7725 حالة.
Advertisements

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. المقاصة يطالب اتحاد الكرة رسميا بإلغاء الدوري الممتاز

المستشار القانوني للأهلي: رد تبرعات تركي آل الشيخ حفاظا على اسم النادى ومسئوليه

آخر أبحاث الفيروس.. فصائل الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

ارتفاع أعداد قتلى ومصابي انفجار ناقلة غاز في الصين إلى 191 شخصا.. فيديو

نرمين الفقي تنشر صورا من حمام السباحة

شاهد.. شخص ينتحل شخصية بسمة وهبة لسب وقذف أبو هشيمة وزوجته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوي المناعة وتكافح الأنيميا.. طريقة عمل سلطة الزبادي بالبنجر

لو عايش مع مصاب بكورونا.. 5 نصائح تحميك من العدوى

بعد انفجار موجة ثانية لكورونا .. بكين تعلن حالة الطوارئ وتسجل أكبر ارتفاع للإصابات فى شهرين